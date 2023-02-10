Украинцам выплатят по 1000 долларов помощи от предпринимателей из США: как получить средства

Рассчитывать на финансовую помощь могут только украинские семьи, пострадавшие из-за российского вторжения.

Украинским семьям выплатят по 1000 долларов помощи / pixabay.com

Весь мир продолжает поддерживать украинцев, пострадавших в результате полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Так, американская благотворительная организация 1К решила помочь гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении из-за российского нашествия. Поэтому некоторые украинцы могут рассчитывать на материальную поддержку в размере 1000 долларов.

Кто может получить средства?

Как сообщает издание Fast Company, рассчитывать на финансовую помощь от благотворителей из США могут лишь украинские семьи, пострадавшие из-за российского вторжения. Средства могут получить как внутренне перемещенные лица, так и те, кто выехал за границу. Данная программа не учитывает количество людей в семье, а также возраст представителей семьи.

Согласно правилам благотворительной программы, пострадавшие украинские семьи помощь в размере 1 000 долларов получат только один раз. При этом средства можно тратить так, как заблагорассудится. Украинцы не обязаны предъявлять никаких чеков и отчетов.

Как зарегистрироваться в благотворительной программе?

Чтобы получить денежную выплату, нужно подать заявку. Для этого надо заполнить специальную анкету. Заметьте, что участие в благотворительной программе могут принять граждане, подписавшиеся на американскую организацию в социальных сетях. Кроме того, один из членов семьи должен обязательно открыть свой профиль в соцсетях.

В то же время стоит заметить, что соблюдение всех этих требований не гарантирует стопроцентное получение денежной поддержки. Кому выплатить средства организация решит по своему усмотрению.

Что известно о благотворительной организации?

Благотворительная организация 1К находится в Нью-Йорке. Ее основателем является предприниматель и венчурный капиталист Алекс Искольд. Кстати, Алекс был рожденным в Украине. Еще одной основательницей фонда является руководитель в отрасли цифровой образовательной деятельности по борьбе со СПИДом Крисе Филалитес.

Когда началась пандемия коронавируса в далеком 2019 году, эта организация помогала американским семьям, которые пострадали из-за локдауна. Когда же 24 февраля 2022 года россияне начали войну против Украины, организация сразу же откликнулась и начала помогать украинским семьям.

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