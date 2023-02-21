Украинцам будут выплачивать помощь от французской организации: как получить более 6 тысяч

В рамках программы ACTED выплачивать переселенцам будут по 2200 гривен за один месяц.

Выплаты украинцам / censor.net

В Украине внутренне перемещенные лица могут оформить помощь как от государства, так и от международных организаций.

Агентство по техническому сотрудничеству и развитию ACTED будет выплачивать украинцам 6600 грн.

В рамках программы ACTED выплачивает переселенцам по 2200 за один месяц. Помощь оказывается жителям, выехавшим из следующих областей:

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Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской;

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской.

На каждого члена семьи французская организация выплачивает сумму в размере 6600 грн. Оплата производится через отделения Ощадбанка, "Укрпочты" или же на карту Ощадбанка.

Кто может претендовать на помощь от ACTED

Деньги могут получить одинокие матери или родители,

воспитывающие детей,

одинокие пожилые люди (60 лет и старше),

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, семьи с беременными и кормящими женщинами,

семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении.

Также претендовать на помощь от организации могут семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично было повреждено жилье.

Для того, чтобы подать заявление на оформление помощи от государства, следует набрать по телефону: 0 800 33 69 36.

Требуются следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей.

Справка:

Агентство по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) – французская частная, неправительственная, неполитическая и некоммерческая организация, основная цель которой – помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, пишет Обозреватель.

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