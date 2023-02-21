Украинцам будут выплачивать помощь от французской организации: как получить более 6 тысяч

В Украине внутренне перемещенные лица могут оформить помощь как от государства, так и от международных организаций.
Агентство по техническому сотрудничеству и развитию ACTED будет выплачивать украинцам 6600 грн.
В рамках программы ACTED выплачивает переселенцам по 2200 за один месяц. Помощь оказывается жителям, выехавшим из следующих областей:
- Донецкой;
- Луганской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Херсонской.
На каждого члена семьи французская организация выплачивает сумму в размере 6600 грн. Оплата производится через отделения Ощадбанка, "Укрпочты" или же на карту Ощадбанка.
Кто может претендовать на помощь от ACTED
- Деньги могут получить одинокие матери или родители,
- воспитывающие детей,
- одинокие пожилые люди (60 лет и старше),
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, семьи с беременными и кормящими женщинами,
- семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении.
- Также претендовать на помощь от организации могут семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично было повреждено жилье.
Для того, чтобы подать заявление на оформление помощи от государства, следует набрать по телефону: 0 800 33 69 36.
Требуются следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей.
Справка:
Агентство по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) – французская частная, неправительственная, неполитическая и некоммерческая организация, основная цель которой – помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, пишет Обозреватель.
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