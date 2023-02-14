ООН выплачивает помощь украинцам: у кого есть все шансы на получение более 19 тысяч гривен

Благотворительная программа ориентирована на уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, а также на тех, кто пострадал от военных действий.

Как получить денежную помощь от ООН? / unsplash.com

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) с 9 января возобновило прием заявок на финансовую помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий. Главред узнал все подробности денежной поддержки для граждан Украины.

На какую сумму могут рассчитывать украинцы?

УВКБ ООН выплачивает 6 660 грн на одного человека. Деньги будут поступать в течение трех месяцев. То есть за месяц один человек получит 2 220 грн. Если семья состоит из трех человек, то в сумме она может рассчитывать на выплату в размере 19 980.

Кто может получить денежную помощь?

Благотворительная программа ориентирована на уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, а также на тех, кто пострадал от военных действий. Также средства могут получить люди, которые вернулись к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

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Обратиться за помощью могут украинцы, которые ранее не получали помощь от международных организаций. Также семья должна иметь доход меньше 5 400 грн на одно лицо.

Кроме того, граждане должны принадлежать к таким категориям уязвимости:

переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

лица, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;

люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за рубежа).

Также УВКБ ООН установило обязательные критерии уязвимости для всех трех вышеупомянутых категорий, дающих возможность подать заявку на помощь. Это должна быть:

семья, имеющая только одного из родителей с детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо преклонного возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, которые разлучены с родителями (требуется документальное подтверждение).

Как подать заявку на получение пособия?

Чтобы получить выплаты, украинцы должны обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту, который является партнером УВКБ ООН. Пункты регистрации работают в таких городах: Сумы, Чернигов, Львов, Черкассы, Умань, Кропивницкий, Полтава, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Харьков, Одесса и Измаил.

Актуальные графики и адреса всех пунктов регистрации можно найти на официальном сайте Право на защиту.

Если возникли какие-либо вопросы относительно получения денежной помощи, обратитесь по номеру 0 800 307 711 или задайте свой вопрос в Telegram-канале организации.

Какие документы нужны для регистрации?

На регистрацию должны прийти все члены семьи. Единственное исключение – если в семье есть маломобильные люди. В таком случае человека можно зарегистрировать по оригиналам документов. Однако с собой должна быть медицинская справка, подтверждающая состояние здоровья.

Во время регистрации нужно будет предоставить такую информацию:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельство о рождении детей;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости;

номер телефона (на него придет смс-сообщение о поступлении средств);

номер банковской карты (необходим для выплаты пособия).

В организации подчеркивают, что им не нужен CVV-код (трехзначный код на банковской карте). А потому сотрудники партнерских организаций не должны его требовать.

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