Украина установила абсолютный рекорд на Евровидении 2022

Евровидение 2022 победа Украины / eurovision.tv

В Турине завершился финал конкурса Евровидение-2022, где победу одержала Украина.

Группа Kalush Orchestra получила 631 балл – это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов.

В 2017 году больше их смог собрать Сальвадор Собрал – 758 баллов.

Как сообщает официальный сайт Евровидения, согласно результатам голосования жюри стран и зрителей, группа Kalush Orchestra заняла 1 место в турнирной таблице конкурса.

Второе место получила Великобритания – 466 баллов, третье – Испания, 459 баллов.

Отметим, что во время голосования делегаций разных стран 12 баллов Украине отдали не так много людей.

12 баллов от делегаций для Украины:

Польша

Молдова

Латвия

Румыния

Литва

12 баллов от зрителей для Украины:

Италия

Франция

Ирландия

Исландия

Испания

Великобритания

Дания

Германия

Австрия

Эстония

Латвия

Литва

Польша

Азербайджан

Болгария

Молдова

Чехия

Грузия

Сан-Марино

Австралия

Бельгия

Кипр

Нидерланды

Швеция

Израиль

Португалия

Норвегия

Финляндия

Это новый рекорд в истории Евровидения – когда за участников голосует такое большое количество людей из других стран.

В общей сложности участие в конкурсе принимало 40 стран, а в финал попали 25 участников.

Украина выиграла Евровидение 2022

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.

Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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