Украина установила абсолютный рекорд на Евровидении 2022

Новый рекорд в истории Евровидения установили наши Kalush Orchestra.
В Турине завершился финал конкурса Евровидение-2022, где победу одержала Украина.
Группа Kalush Orchestra получила 631 балл – это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов.
В 2017 году больше их смог собрать Сальвадор Собрал – 758 баллов.
Как сообщает официальный сайт Евровидения, согласно результатам голосования жюри стран и зрителей, группа Kalush Orchestra заняла 1 место в турнирной таблице конкурса.
Второе место получила Великобритания – 466 баллов, третье – Испания, 459 баллов.
Отметим, что во время голосования делегаций разных стран 12 баллов Украине отдали не так много людей.
12 баллов от делегаций для Украины:
- Польша
- Молдова
- Латвия
- Румыния
- Литва
12 баллов от зрителей для Украины:
- Италия
- Франция
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Великобритания
- Дания
- Германия
- Австрия
- Эстония
- Латвия
- Литва
- Польша
- Азербайджан
- Болгария
- Молдова
- Чехия
- Грузия
- Сан-Марино
- Австралия
- Бельгия
- Кипр
- Нидерланды
- Швеция
- Израиль
- Португалия
- Норвегия
- Финляндия
Это новый рекорд в истории Евровидения – когда за участников голосует такое большое количество людей из других стран.
В общей сложности участие в конкурсе принимало 40 стран, а в финал попали 25 участников.
Украина выиграла Евровидение 2022
Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra.
Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.
Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.
Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.
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