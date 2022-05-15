Украина победила в Евровидении-2022 - триумф Kalush Orchestra

Stefania принесла Украине третью победу в международном песенном конкурсе.
В ночь с 14 на 15 мая на сцене арене PalaOlimpico в Турине состоялся грандиозный финал песенного конкурса Евровидение-2022.
Побороться за звание лучшего исполнителя вышли представители 25 стран - Чехия, Румыния, Португалия, Финляндия, Швейцария, Франция, Норвегия, Армения, Италия, Испания, Нидерланды, Украина, Германия, Литва, Азербайджан, Бельгия, Греция, Исландия, Молдова, Швеция, Австралия, Великобритания, Польша, Сербия и Эстония.
По результатам зрительского голосования и оценок жюри Евровидение в 2022 году выиграла Украина и ее представители - группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Украинская рэп-группа из Калуша, Ивано-Франковская обл., исполнила песню Стефания, которую Олег Псюк написал о своей матери.
В конце выступления Kalush Orchestra со сцены PalaOlimpico выкрикнули призыв о спасении украинского города Мариуполь от блокады оккупантов рф, а также людей, которые сейчас находятся в Азовстали в заточении.
Выступление Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022 в Турине:
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