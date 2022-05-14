Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвала спасти защитников Мариуполя из Азовстали

Украинская группа Kalush Orchestra обратилась к миру из-за разбомбленного Мариуполя.
Представители Украины на Евровидении-2022 Kalush Orchestra в финале конкурса прямо на сцене обратились к мировому сообществу.
После яркого шоу лидер группы Олег Псюк призвал мир остановить войну в Украине, спасти Мариуполь и наших защитников на Азовстали, которых пытаются убить российские оккупанты.
"Save Mariupol, save Azovstal right now!" - сказал Олег после выступления.
Добавим, что песня Stefania изначально была одой о матери, в которой автор рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней.
Однако, во время войны в Украине, песня стала символом всех матерей Украины.
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Автор: Маша Тупченко