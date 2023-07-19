Уход за луком после пожелтения листьев: дачники раскрыли секрет спасения урожая

Пожелтение листьев лука является распространенной и неприятной проблемой для многих дачников и огородников. Особенно обидно бывает потерять урожай после вложенного в него труда.
Однако если вовремя обратить внимание на проблему, то ситуацию еще можно исправить. Известны много ответов на вопрос, чем поливать лук чтобы не желтели перья и большинство из них проверены временем.
Что делать если у лука желтеют листья
Проблема может быть связана с тем, что растения не получают достаточного количества влаги. Как это ни странно звучит, но лук также может страдать от жажды. И верным признаком этого является сухая почва на грядке и явное пожелтение листьев. Решение проблемы очевидно – необходимо наладить нормальный режим полива грядок с луком. Стоит помнить, что во второй половине лета лук обычно поливают один раз в неделю
Чем полить лук и чеснок от пожелтения
Дачники и огородники знают, что эффективно помогает при пожелтении листьев полив лука с использованием мочевины. При этом "продвинутые" огородники применяют даже нашатырный спирт. Однако предупреждаем сразу, что это делать надо крайне осторожно.
Порядок действий:
- Возьмите емкость с 10 литрами воды;
- Добавьте и хорошо размешайте 3 столовых ложки нашатырного спирта;
- Полученной смесью поливайте грядки.
Чем поливать лук чтобы не желтели перья
Известен еще один эффективный способ борьбы с пожелтением листьев лука.
Порядок действий:
- на одно ведро воды добавить 10 миллилитров йода и тщательно перемешать;
- полученный раствор смешать с чистой водой в пропорции 1:10;
- новым раствором поливать грядки с луком.
Что делать если лук желтеет и гниет
При пожелтении листьев лука также может проявляться необычный налет – розоватого цвета. Это верный признак того, что луку необходима ваша помощь, иначе в итоге растение может погибнуть от загнивания корней. Поэтому можно приготовить раствор для опрыскивания. Их существует несколько вариантов.
Чем вылечить пораженные растения:
- раствор на основе древесной золы;
- молочная сыворотка;
- раствор на основе йода.
Больше новостей:
- Томаты удивят богатейшим урожаем: как пасынковать высокорослые помидоры
- Чем подкормить огурцы: дачники раскрыли хитрый секрет богатого урожая
- Зачем завязывать листья чеснока в узел: неожиднный ответ сразит наповал