Уход за луком после пожелтения листьев: дачники раскрыли секрет спасения урожая

Чем полить лук если он пожелтел - огородники советуют верное средство.

https://news.glavred.info/uhod-za-lukom-posle-pozhelteniya-listev-dachniki-raskryli-sekret-spaseniya-urozhaya-10486696.html Ссылка скопирована

Чем подкормить лук чтобы не желтели листья / Коллаж: Главред, фото: instagram/yuliya_karipa, instagram/4seoby

Пожелтение листьев лука является распространенной и неприятной проблемой для многих дачников и огородников. Особенно обидно бывает потерять урожай после вложенного в него труда.

Однако если вовремя обратить внимание на проблему, то ситуацию еще можно исправить. Известны много ответов на вопрос, чем поливать лук чтобы не желтели перья и большинство из них проверены временем.

Что делать если у лука желтеют листья

Проблема может быть связана с тем, что растения не получают достаточного количества влаги. Как это ни странно звучит, но лук также может страдать от жажды. И верным признаком этого является сухая почва на грядке и явное пожелтение листьев. Решение проблемы очевидно – необходимо наладить нормальный режим полива грядок с луком. Стоит помнить, что во второй половине лета лук обычно поливают один раз в неделю

видео дня

Чем полить лук и чеснок от пожелтения

Дачники и огородники знают, что эффективно помогает при пожелтении листьев полив лука с использованием мочевины. При этом "продвинутые" огородники применяют даже нашатырный спирт. Однако предупреждаем сразу, что это делать надо крайне осторожно.

Порядок действий:

Возьмите емкость с 10 литрами воды;

Добавьте и хорошо размешайте 3 столовых ложки нашатырного спирта;

Полученной смесью поливайте грядки.

Чем поливать лук чтобы не желтели перья

Известен еще один эффективный способ борьбы с пожелтением листьев лука.

Порядок действий:

на одно ведро воды добавить 10 миллилитров йода и тщательно перемешать;

полученный раствор смешать с чистой водой в пропорции 1:10;

новым раствором поливать грядки с луком.

Что делать если лук желтеет и гниет

При пожелтении листьев лука также может проявляться необычный налет – розоватого цвета. Это верный признак того, что луку необходима ваша помощь, иначе в итоге растение может погибнуть от загнивания корней. Поэтому можно приготовить раствор для опрыскивания. Их существует несколько вариантов.

Чем вылечить пораженные растения:

раствор на основе древесной золы;

молочная сыворотка;

раствор на основе йода.

Больше новостей: