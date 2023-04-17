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Какой полив любит лук: хитрый секрет опытных дачников - чем полить лук, чтобы рос хорошо

Алексей Тесля
17 апреля 2023, 04:15
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Чем подкормить лук чтобы не желтели кончики - невероятные лайфхаки.
лук
Как поливать лук в домашних условиях / УНИАН

Свежий зеленый лук можно без труда найти на грядке практически любого садовода или огородника. Лук поистине универсален – его употребляют как прямо с грядки, так и добавляют одним из ингредиентов в различные блюда, а также засушивают и замораживают на зиму.

Несмотря на то, что зеленый лук получил широчайшее распространение практически по всем зонам выращивания, у многих возникает вопрос – чем поливать лук чтобы был хороший урожай.

Чем полить лук чтобы рос хорошо

Обратим внимание на то, что издавна эффективной подкормкой для лука считалась смесь, составленная из органических, а также минеральных удобрений.

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Порядок действий:

  • приготовьте ведро воды, в котором сделаете раствор;
  • добавьте в воду стакан коровяка (некоторые используют куриный помёт или даже нашатырный спирт – но не более 55–60 мл на 8–10 литров воды);
  • тщательно размешайте состав до однородной консистенции, а затем полученной смесью поливайте грядки (желательно после захода солнца).

Чем полить лук для быстрого роста

Существуют несколько проверенных способов улучшить рост лука на грядке, при этом не рискуя навредить урожаю:

  • в качестве первой подкормки весной вносят азотные удобрения;
  • также можно применять мочевину (но не более 25 г на 10 литров воды).

Не забывайте и о народной хитрости – перед внесением удобрений грунт с грядкой, на которой высажен лук, следует хорошо увлажнить.

Чем полить лук чтобы не гнил

Неприятным результатом для любого дачника и огородника может стать гнилой лук, даже при правильном поливе и подкормке. Для этого периодически стоит проводить нехитрую профилактику:

  • посадку лука изредка поливают раствором из воды и соли (1 стакан соли на 10 л воды);
  • в землю на грядках можно подсыпать древесную золу, что отпугнет насекомых и личинки;
  • можно также делать смесь из золы и молотого перца (черного или красного), или добавлять табачную пыль.

Чем можно полить лук чтобы не желтели перья

Желтизна лука наверняка встречалась практически любому, кто занимался его выращиванием. В этом случае лучше действовать на опережение – во-первых сразу удалите пожелтевшие стручки, а затем обработайте грядку специальным раствором.

Порядок действий:

  • возьмите ведро воды и добавьте в него 10 мл йода;
  • после этого засыпьте полкилограмма соды и добавьте 10 г марганцовки;
  • тщательно перемешайте до получения однородного раствора;
  • полученный раствор смешивайте с чистой водой в пропорции 1:10 и новым составом поливайте луковые грядки.

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