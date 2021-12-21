"Угольное дело" Порошенко: Арахамия рассказал, кто возил деньги в ОРДЛО

Давид Арахамия высказался об "угольном деле" Порошенко / УНИАН

Глава "слуг народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал о причастности к так называемому "угольному делу", по которому объявлено подозрение экс-президенту Петру Порошенко, бойцов спецподразделения "Альфа".

Их, якобы, использовали в качестве курьеров для поездок в ОРДЛО и наличного расчета за поставленный с неподконтрольных территорий уголь.

"Многие бойцы спецподразделения "Альфа", которые занимались перевозкой денег [за уголь из ОРДЛО], дают показания и говорят, кто им давал команды, а затем руководители "Альфы" дают показания", — сказал он во время сегодняшнего брифинга, сообщает Telegram-канал журналиста Андрея Павловского

По словам Арахамии, деньги сначала проходили через украинские банки и выдавались бойцам "Альфы" наличными. Эти средства они передавали боевикам, оформленным как работники шахт.

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Во время общения с журналистами Арахамия заявил, что бывшему президенту следует запретить заходить в Верховную Раду, если информация о его причастности к схеме покупки угля на оккупированных территориях подтвердится.

Подозрение Порошенко

Пятый президент Украины и народный депутат проигнорировал следователей Государственного бюро расследований, когда те пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из "ЛДНР".

Сотрудники ГБР пытались подойти к Порошенко возле Верховной Рады, но тот сел в автомобиль с водителем и уехал.

После этого в пресс-службе Порошенко заявили, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Как отреагировали на подозрение у Порошенко

В партии "Европейская солидарность" заявили, что президент Украины Владимир Зеленский сознательно выбрал момент заграничной командировки Порошенко, назвали подозрение "политическим заказом от Зеленского" и обвинили нынешнего главу государства в "комплексе президентской неполноценности".

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