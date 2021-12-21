Зеленский откровенно высказался о подозрении Петру Порошенко

Владимир Зеленский высказался о подозрении Порошенко / Скриншот ТСН

Глава государства откровенно высказался об объявлении подозрения нынешнему нардепу и экс-президенту Петру Порошенко.

Зеленский также оценил, повлияет ли это подозрение на ситуацию внутри страны, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, прошлое подозрение по угольному делу, объявленное нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, не вызвало большого резонанса в обществе.

"Я не думаю, что это будет как-то влиять на ситуацию внутри государства. На эту ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он (Порошенко - ред.) является одной из этих финансовых групп. Я вижу единственное, мы не видим резонанса в отношении таких людей, как Медведчук, как господин, о котором вы сказали (речь о Порошенко - ред.)", - сказал он.

Зеленский отметил, что вопросом контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса должны заниматься правоохранительные органы и суд.

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"Со временем люди поймут, кто есть кто", - добавил президент.

Подозрение Порошенко

Пятый президент Украины и народный депутат проигнорировал следователей Государственного бюро расследований, когда те пытались вручить ему повестку о вызове по делу о преступной схеме поставок угля из "ЛДНР".

Сотрудники ГБР пытались подойти к Порошенко возле Верховной Рады, но тот сел в автомобиль с водителем и уехал.

После этого в пресс-службе Порошенко заявили, что он отправился в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.

Как отреагировали на подозрение у Порошенко

В партии "Европейская солидарность" заявили, что президент Украины Владимир Зеленский сознательно выбрал момент заграничной командировки Порошенко, назвали подозрение "политическим заказом от Зеленского" и обвинили нынешнего главу государства в "комплексе президентской неполноценности".

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