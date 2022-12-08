Удобно, но опасно: почему нельзя ставить микроволновку на холодильник

Зачастую микроволновку ставят на холодильник. Таким образом можно убить сразу двух зайцев, но все не так, как кажется на первый взгляд.

Почему нельзя ставить микроволновку на холодильник / скриншот YouTube

Микроволновка стала неотъемлемой техникой на кухне многих украинцев, но часто встает вопрос - как ее правильно разместить.

Зачастую микроволновку ставят на холодильник. Таким образом можно убить сразу двух зайцев - сэкономить место на кухне и упростить себе готовку, поскольку микроволновая печь будет у вас всегда под рукой. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Почему микроволновку нельзя ставить на холодильник?

Расстояние от микроволновки до потолка должно быть не меньше 20 см. Это необходимо для правильной вентиляции кухонных приборов. Если потолки в квартире низкие, то лучше отказаться от этой идеи.

Все может закончиться ремонтом. Многие холодильники вибрируют в активной фазе, что вредно, как для них, так и для микроволновок. Для последних такая вибрация чревата снижением срока эксплуатации внутренних деталей, а для холодильников – царапинами, которые будет оставлять на нем микроволновка.

Частое использование микроволновки, в том числе и для приготовления пищи, приводит к повреждению компрессора холодильника. Это происходит из-за регулярного нагрева его стенок, когда мотор вынужден работать больше, чтобы обеспечить холод внутри камер.

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