Как быстро очистить микроволновку от жира: 5 чудо-фишек, о которых знают только опытные хозяйки

Как одним махом очистить микроволновку от грязи и нагара / ua.depositphotos.com

Микроволновая печь является незаменимым помощником на кухне, ведь с ее помощью можно быстро разогреть любое блюдо, а кое-кто даже умудряется что-то готовить в ней. Однако со временем в микроволновке образуется невыносимый слой грязи и нагара, который доставляет хлопот хозяйкам, поскольку эффективность работы микроволновой печи снижается в разы. Главред рассказывает, как в домашних условиях без лишних усилий очистить микроволновку от застарелого жира и нагара.

Как очистить микроволновку содой?

Пищевая сода прекрасно справляется с грязью и нагаром на любой поверхности, микроволновка также не является исключением. Чтобы приготовить чудо-раствор из соды, нужно налить в какую-то емкость 200 мл воды и добавить к ней 2-3 ст. л. соды. Хорошенько перемешайте раствор и поставьте емкость с ним в микроволновую печь. Включите микроволновку и поставьте таймер на 10 мин. После того как прошло указанное время, не открывайте сразу же микроволновую печь, а подождите пока на поверхностях прибора осядет конденсат. Затем откройте дверцу и с легкостью очистите печь с помощью мягкой губки. Ваша микроволновка снова сияет.

Как очистить микроволновку уксусом?

Если ваша микроволновка имеет очень сильные загрязнения, то этот метод именно для вас. Очистить от грязи и нагара микроволновую печь поможет обычный столовый уксус. Раствор из него готовится так: налейте в емкость 200 мл. воды и добавьте к ней 10 мл. 9%- го уксуса. Далее действуйте по аналогии как с содовым раствором. Недостатком этого метода является то, что уксус имеет резкий запах, который распространится на всю кухню. Поэтому во время мытья микроволновки нужно открывать окно. Однако оно того стоит, ведь старые пятна мигом исчезнут из вашей печи.

Как очистить микроволновку перекисью водорода?

Застарелый жир и грязь в микроволновке больше не будут проблемой для вас, если вы воспользуетесь раствором перекиси водорода. Чтобы его приготовить, нужно смешать в какой-то емкости 200 мл воды с 1 ст. ложкой перекиси водорода и 1 ч. ложкой жидкого мыла без запаха. После этого нужно взбить в пену полученный раствор и протереть им стенки микроволновки. Далее включите микроволновку и поставьте таймер на 30 секунд. После этого протрите печь губкой и уберите всю грязь. Если на стенках еще осталось немного грязи, то можете повторить все предыдущие действия.

Как очистить микроволновку хозяйственным мылом?

В прошлом хозяйственным мылом очень часто очищали разнообразные поверхности, ведь это абсолютно экологичный методод очистки. Так почему бы и нам не попробовать этот старый и хорошо проверенный метод? Чтобы сделать чудо-раствор из хозяйственного мыла, нужно сначала натереть его на мелкой терке. После этого нужно размочить полученную стружку в небольшом количестве теплой воды. Далее смочите губку в полученном растворе и протрите им стенки микроволновки. Затем оставьте микроволновку в таком состоянии на 30 минут, чтобы мыло разъело частички жира на поверхности. Через полчаса смойте всю грязь и протрите микроволновку сухой тряпкой. Прибор снова блестит, словно новый.

Как очистить микроволновку стеклоочистителем?

Убрать пятна даже самой высокой сложности в микроволновке поможет обычное средство для очистки стеклянных поверхностей. Из всего ассортимента бытовой химии это самое безопасное средство для очистки микроволновой печи. Чтобы приготовить такой раствор, нужно смешать стеклоочиститель с водой в соотношении 2:1. После этого смочите губку в полученном растворе и протрите ею микроволновку. Если загрязнения очень большие, то смочите их этим раствором и оставьте на несколько минут. После этого с легкостью уберите весь нагар. Раствором из стеклоочистителя можете протирать микроволновку не только внутри, но и снаружи. Это средство хорошо удалит все пятна на поверхности, а также отполирует прибор до блеска.

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