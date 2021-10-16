Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

Почему грибы полезны / ua.depositphotos.com

Существует немало дискуссий о положительном и отрицательном влиянии грибов. Инна Василик – диетологиня, консультант по здоровому образу жизни, ментор – взялась развеять все мифы и рассказать интересные факты.

На своей странице в инстаграме эксперт рассказал о полезных свойствах грибов и поделилась результатами исследования. Она утверждает, что этот продукт несет большую пищевую ценность, поэтому его не стоит бояться, а смело вносить в ежедневный рацион.

Почему грибы полезны

Национальный центр статистики и здравоохранения в США провел исследование, связанное с употребления грибов. В нем приняли участие 10 тысяч детей в возрасте от 9 до 18 лет. Ежедневно они потребляли 84 грамма вешенок или смеси белого гриба и шампиньонов, в пропорции 1:1.

Результаты исследования были просто удивительными, ведь доказали, что потребление грибов наполняет организм полезными элементами, в частности:

клетчатка 5 – 6%;

медь 24 – 32%;

фосфор 6%;

калий 12 – 14%;

селен 13 – 14%;

цинк 5 – 6%;

витамины В1 (4,07%), В2 (13 – 15%), В3 (13 – 14%), B6 ​​(4,64%);

холин 5 – 6%;

железо 2,32%;

фолиевая кислота 3,66%.

Несмотря на высокое содержание питательных элементов, потребление грибов никак не влияет на калорийность блюда, содержание углеводов, насыщенных жиров и натрия.

Грибы очень полезны / Фото kafanews.com

Полезные свойства грибов

Среди преимуществ употребления грибов также большое содержание бета-глюканы, клетчатки, которая способна защищать от рака и положительно влиять на организм. К тому же способствует снижению уровня LDL холестерина (он считается вредным), триглицеридов и сахара. Также этот вид клетчатки позволит вам дольше чувствовать себя сытыми.

Грибы содержат в своем составе биоактивные фитонутриенты и антиоксиданты, а именно эрготионеин и глутатион. Стоит помнить, что именно они отвечают за здоровье ваших клеток и эффективно борются с воспалительными процессами.

Грибы также полезны высоким содержанием белка, который обеспечит организм незаменимыми аминокислотами, и глутаминовой кислоты, которая дает грибам вкус умами. Именно его связывают со вкусом мяса или белка. Поэтому этот продукт особенно будет полезным для тех, кто на растительном питании.

Диетологиня Инна Василик рекомендует делать акцент и таких видах грибов: вешенки, шампиньоны, лисички, белый гриб, китайские reishi, shiitake, японские maitake i hiratake.

Полезные виды грибов / Фото goodfon.ru

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