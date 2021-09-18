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Пища для ума: диетолог перечислила продукты, которые "прокачают" ваш мозг

18 сентября 2021, 01:15

Мозг, как и другие органы, требует особого внимания. Для стимуляции его деятельности важно не только занятия спортом, но и правильное питание.

мозг
Продукты, которые улучшают работу мозга / ua.depositphotos.com

Мозг – самый важный орган в нашем организме. Если вы следите за своим здоровьем, его нужно беречь, развивать и, конечно, питать различными витаминами и микроэлементами, чтобы он работал четко, быстро и без ошибок.

Дипломированный и сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала о том, какие именно продукты питания способны улучшить мозговую деятельность человека. При этом она подчеркнула, что против высокоуглеводных продуктов, именно поэтому о ржаном хлебе, а также шоколаде не будет ни слова.

Продукты, которые улучшают работу мозга

  • Черника
черника
Черника улучшит память / pixabay

Эксперт объясняет, что многочисленные исследования доказывают пользу черники. Она помогает снизить риск болезни Альцгеймера, деменции и замедляет темпы снижения когнитивной функции. Синие ягоды также активизируют нейроны и улучшают память.

  • Яйца
Яйца
Употребление яиц поможет лучше думать / pixabay

Холин и лютеин, которые содержатся в составе яиц, способны творить чудеса с работой мозга. Холин играет важную роль в развитии головного органа и его функций. Эту составляющую обычно трудно найти в такой большой концентрации в пищевых продуктах. В свою очередь, лютеин поможет наладить работу когнитивной функции. С этим компонентом также часто связывают здоровье глаз.

  • Рыба
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Рыба положительно влияет на работу мозга / 1zoom.ru

Если вы заботитесь о своем мозге – употребление рыбы является обязательным. Морские продукты – это источник омега-3. Периодическое потребление рыбы поможет улучшить память и способность к обучению. Лучше всего для стимуляции работы мозга подойдет "жирная" рыба, ведь именно в ней содержится наибольшая концентрация полезных кислот. Выбирайте сардины, лосось, сельдь, тунец, треску, скумбрию, палтус или акулу.

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  • Цельнозерновые и орехи
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Орехи улучшают работу мозга / 1zoom.ru

Именно эти продукты принесут желаемый успех, если вы на диете. Они являются составляющими почти всех правильных рационов, ведь положительно влияют на повышение когнитивной функции и являются прекрасными нейропротекторными продуктами.

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Ранее сертифицированный нутрициолог и спортивный диетолог Оля Усенко поделилась золотыми правилами, как среди многообразия ярких упаковок находить полезные для вашего здоровья продукты.

viber
продукты питания диетолог мозг
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