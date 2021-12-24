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Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022

24 декабря 2021, 20:37

В какие дни января удача будет ходить за вами по пятам - расскажет Главред.

Лунный календарь 2022
Лунный календарь на январь 2022 - самые сильные дни месяца / depositphotos.com/

Январь ознаменовывает начало 2022 года, что уже само по себе является энергетически сильным периодом. Однако астрологи выделяют восемь дней, в которые можно достичь успехов и поймать удачу за хвост.

Лунный календарь на январь 2022 расскажет, в какие дни не стоит предпринимать ничего нового, а какие несут положительную энергетику и станут успешными для любых начинаний.

В средине зимы есть несколько дней силы, которые подарят хорошее самочувствие и помогут воплотить желаемое в жизнь.

1 января – зеркальная дата

Это один из самых удачливых дней в году. Эти сутки стоит посвятить приятному времяпровождению и держаться подальше от негатива. Не стоит заниматься тем, что не приносит удовольствия. В новых делах и начинаниях первого января вам будет сопутствовать успех.

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2 января – Меркурий переходит в созвездие Водолея

На следующие три недели маленькая планета поселится в одиннадцатом доме. Меркурий пробудет там до 25 января, и этот период станет успешным для новых знакомств, отношений и крупных покупок. В профессиональной деятельности можно добиться значительных успехов.

3 и 4 января – пик потока Квадрантиды

Звездопад Квадрантиды, который будет происходить с самого начала месяца, обладает достаточно мощной энергией. Пик его активности выпадает на 3 и 4 января. На эти дни можно планировать важные дела и новые начинания, а также заканчивать дела, отложенные в долгий ящик.

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18 января – конец ретроградного движения Урана

Вся негативная энергия, которая накапливалась в нас долгое время, наконец-то исчезнет. Уран поможет приобрести уверенность в себе и побороть свои страхи и смело взглянуть в будущее. В этот день не исключены удивительные случайности, которые помогут изменить жизнь.

24 января – переход Марса в созвездие Козерога

Марс окончательно перейдет в созвездие Козерога 24 января и "поселится" там до 5 марта. Марс будет находиться в десятом доме и это создаст прекрасные предпосылки для улучшения материального благополучия. Такое расположение планеты улучшает продуктивность. Хороший период для принятия важных решений и активных действий.

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29 января – конец ретроградности Венеры

В этот день Венера перестанет пятиться назад и начнет прямое движение. Это наилучшим образом отразится на самочувствии, мы почувствуем прилив энергии и позитива. Прямое движение планеты придаст нам мощный импульс, который увеличит продуктивность.

30 января – перигей убывающей Луны в Козероге

В этот день расстояние Луны от Земли сократится до минимального и это усилит ее влияние на каждого из нас. Положение небесного светила в Козероге является положительным, поэтому этот день несет в себе позитивные тенденции.

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