Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022

В какие дни января удача будет ходить за вами по пятам - расскажет Главред.
Январь ознаменовывает начало 2022 года, что уже само по себе является энергетически сильным периодом. Однако астрологи выделяют восемь дней, в которые можно достичь успехов и поймать удачу за хвост.
Лунный календарь на январь 2022 расскажет, в какие дни не стоит предпринимать ничего нового, а какие несут положительную энергетику и станут успешными для любых начинаний.
В средине зимы есть несколько дней силы, которые подарят хорошее самочувствие и помогут воплотить желаемое в жизнь.
1 января – зеркальная дата
Это один из самых удачливых дней в году. Эти сутки стоит посвятить приятному времяпровождению и держаться подальше от негатива. Не стоит заниматься тем, что не приносит удовольствия. В новых делах и начинаниях первого января вам будет сопутствовать успех.
2 января – Меркурий переходит в созвездие Водолея
На следующие три недели маленькая планета поселится в одиннадцатом доме. Меркурий пробудет там до 25 января, и этот период станет успешным для новых знакомств, отношений и крупных покупок. В профессиональной деятельности можно добиться значительных успехов.
3 и 4 января – пик потока Квадрантиды
Звездопад Квадрантиды, который будет происходить с самого начала месяца, обладает достаточно мощной энергией. Пик его активности выпадает на 3 и 4 января. На эти дни можно планировать важные дела и новые начинания, а также заканчивать дела, отложенные в долгий ящик.
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18 января – конец ретроградного движения Урана
Вся негативная энергия, которая накапливалась в нас долгое время, наконец-то исчезнет. Уран поможет приобрести уверенность в себе и побороть свои страхи и смело взглянуть в будущее. В этот день не исключены удивительные случайности, которые помогут изменить жизнь.
24 января – переход Марса в созвездие Козерога
Марс окончательно перейдет в созвездие Козерога 24 января и "поселится" там до 5 марта. Марс будет находиться в десятом доме и это создаст прекрасные предпосылки для улучшения материального благополучия. Такое расположение планеты улучшает продуктивность. Хороший период для принятия важных решений и активных действий.
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29 января – конец ретроградности Венеры
В этот день Венера перестанет пятиться назад и начнет прямое движение. Это наилучшим образом отразится на самочувствии, мы почувствуем прилив энергии и позитива. Прямое движение планеты придаст нам мощный импульс, который увеличит продуктивность.
30 января – перигей убывающей Луны в Козероге
В этот день расстояние Луны от Земли сократится до минимального и это усилит ее влияние на каждого из нас. Положение небесного светила в Козероге является положительным, поэтому этот день несет в себе позитивные тенденции.
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