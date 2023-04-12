Со сложной задачкой справятся единицы: нужно за 11 секунд найти лишнюю букву на картинке

С этой головоломкой смогут справиться лишь люди с высоким уровнем IQ.

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Нужно найти лишнюю букву за 11 секунд / Коллаж фото Bright Side, ua.depositphotos.com

Головоломки - отличный способ отвлечься от обыденных дел и дать своему мозгу время на так называемую встряску. Именно такие задачки могут заставить его мыслить нестандартно, как это проявляется в экстренных и стрессовых ситуациях. Только в нашем случае такую ситуацию создает не опасность, а ограниченное время.

Единственное, что вам нужно - это сосредоточиться и избавить свою голову от лишних мыслей. Всё ваше внимание должно быть сконцентрировано именно на этой головоломке. Тогда вы действительно удивитесь, что способны выполнить подобное, сообщает Mirror.

Перед вами картинка с набором, казалось бы, одинаковых букв. В нашем случае - буквы М. Однако тут всё не так просто, ведь среди них скрывается лишь одна лишняя буква, которую нужно найти. Обратите внимание на то, что визуально эту букву не видно, она вообще не бросается в глаза.

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На выполнение задания у вас есть всего 11 секунд. Запомните, с этой задачкой справятся лишь люди с высоким уровнем IQ.

Нужно найти лишнюю букву за 11 секунд / Bright Side

Где прячется лишняя буква

Если вы смогли найти букву и сделали это за 11 секунд, то можете смело собой гордиться. Однако и другим унывать не стоит, ведь задачка действительно очень сложная.

Мы дадим вам подсказку. Среди букв M спряталась буква N. Видите в чем сложность? Эти буквы визуально достаточно похожи между собой, а в таком огромном количестве букв сразу понятно, что разница едва заметна.

Зная какая буква скрывается между строками, попробуйте снова отыскать её и понять, где же именно она скрывается.

Если у вас не получилось или вы просто хотите узнать ответ, то мы сейчас его раскроем.

Стоит отметить, что всего на картинке 11 рядов букв М. Нужная нам буква N скрывается на пересечении между 3 строкой и 5 столбом.

Не стоит расстраиваться и думать, что у вас низкий уровень IQ. Нужно понимать, что на резкость вашего взгляда влияет всё вокруг - шум, отвлекающие моменты, усталость и другое. Возможно у вас не получилось именно из-за этого.

Нужно найти лишнюю букву за 11 секунд / Bright Side

Ранее Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 5 секунд найти всего одну лягушку, которая скрывается в зеленом лесу. С этой задачкой справится лишь 1% людей.

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