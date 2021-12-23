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Удача в деньгах и исполнение желаний: кто из знаков – главный везунчик в Новый год 2022

23 декабря 2021, 20:37

Им необычайно повезет во всех сферах жизни.

гороскоп 2022
Гороскоп на 2022 год - топ-4 счастливчика по знаку Зодиака / depositphotos.com/

В магическую новогоднюю ночь многие загадывают желания под бой курантов. Достаток, счастье, здоровье и благополучие – главные запросы во вселенную. И быстрее всего в Новый год 2022 они могут прийти к четырем представителям зодиакального круга.

Гороскоп на 2022 год для женщин расскажет, кому из представительниц прекрасного пола улыбнется удача в любви, а кто может достичь невероятных успехов в карьере.

2022 – год Тигра благоволит людям, которые смело пускают в жизнь перемены и не привыкли пасовать перед трудностями. На особое покровительство фортуны могут рассчитывать четыре знака зодиака.

Овен

Огненные Овны в наступающем году могут рассчитывать на поддержку фортуны в делах, которые касаются профессиональной деятельности. Ваши упорство и настойчивость в достижении целей позволят покорить вершины и получить новую должность или совершить головокружительный карьерный взлет. Финансовые трудности для Овнов останутся в прошлом году – год Тигра обещает удачу в денежных вопросах.

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Рак

Год Тигра для Раков также станет счастливым периодом. Звезды представляют шанс навести порядок в личной жизни и разобраться со всеми проблемами, которые преследуют отношения. Не исключено, что вы начнете жизнь с чистого листа, решив закончить отношения, которые больше не приносят радости. Вы будете лучше видеть намерения окружающих и не позволять собой манипулировать в чужих интересах. Раки в наступающем году могут встретить человека, с которым захотят связать свою судьбу.

Дева

В 2022 году фокус внимания Дев будет на самореализации, развитии и самосовершенствовании. Вы будете активно работать над собой, узнавать новое, отказываться от вредных привычек, менять имидж и стиль. В профессиональной деятельности вы сможете успешно применить полученный опыт, который поможет вам повысить авторитет и социальное положение. А повышение по службе принесет финансовую стабильность.

Козерог

Год Тигра для Козерогов будет крайне успешным в любой сфере деятельности. На работе вам удастся достичь поставленных целей, заручиться поддержкой влиятельных партнеров и заработать авторитет в глазах коллег и начальства. В личной жизни вас ожидают интересные знакомства и романтические приключения. 2022 год станет для Козерогов временем отдыха и восстановления жизненных сил. А ваша заветная мечта имеет все шансы стать реальностью!

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