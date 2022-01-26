Удача и везение: как число рождения может предсказать судьбу – нумерология

Гороскоп по дате рождения - нумерология / depositphotos.com/

Число рождения человека – особый оберег, который наделяет определенными качествами характера и может "запрограммировать" судьбу.

Что может рассказать о женщине число ее рождения, читайте в материале: Египетский гороскоп по дате рождения для женщин: как число рождения определяет судьбу.

Специалисты в области нумерологии утверждают, что число рождения способно повлиять на формирование личности и повлиять на то, как сложится жизнь. Главред разобрался, какие особенности личности могут скрываться за днем рождения.

1, 7, 13, 19, 25

Тем, кому посчастливилось родиться в эти даты, судьба время о времени щедро одаривает. У этих людей есть гораздо больше потенциала для воплощения в жизнь задуманного. Их достижения становятся поводом для восхищения и завистливых обсуждений. Люди этих дат ценят комфорт и прилагают все усилия, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность.

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2, 8, 14, 20, 26

Рожденные в это время, обладают прямолинейным жестким характером. Очень часто они занимают лидерские позиции, а их авторитет непререкаем. Им легче добиться головокружительных успехов в любой выбранной сфере. Трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей делает их незаменимыми и ответственными работниками.

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3, 9, 15, 21, 27

Дружелюбие и приветливость людей рожденных в этот период, просто привлекают в их жизнь удачу и везение. Они активные и энергичные и смогут найти ключик к сердцу любого. Такие люди успешные в карьере, они легко перешагивают одну служебную ступеньку за другой, становясь успешными руководителями.

4, 10, 16, 22, 28

Эти даты рождения наделяют людей глубокой мудростью и умением находить выход из самых сложных ситуаций. Такие люди не привыкли пасовать перед трудностями, а неурядицы воспринимают как важные жизненные уроки. Они любят общение и часто вращаются в высших кругах общества. Однако им необходимо быть осторожными, особенно если речь идет об имуществе.

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5, 11, 17, 23, 29

Трудолюбие и ответственность - две черты, которые обозначают рожденных в это время людей. Очень часто они рождаются в счастливых семьях и с детства окружены любовью и заботой, которые транслируют в этот мир. Они исполнительные работники, но не всегда стремятся достичь карьерных вершин.

6, 12, 18, 24, 30, 31

Люди, которые рождаются в эти даты, имеют все шансы достичь серьезных успехов в жизни и судьба часто к ним благосклонна. Но подарки судьбы не падают им с неба, для того, чтобы достичь желаемого, им нужно приложить максимум усилий. Нередко за успехами таких людей стоят болезненные потери.