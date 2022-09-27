Удача будет ходить по пятам: названы самые благоприятные дни октября 2022

Лунный календарь на октябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

В средине осени есть особые дни силы, энергетика которых поможет достичь задуманного и воплотить в жизнь заветные желания.

О том в какие дни лунного цикла стоит проявлять наибольшую осторожность, а когда можно достичь больших успехов, читайте в материале: Лунный календарь на октябрь 2022: дни наибольшей удачи и опасности.

В октябре стоит быть особо внимательными к подсказкам внутреннего голоса. Интуиция поможет принять верное решение.

1 октября – Венера в оппозиции к Юпитеру

В этот день планеты будут располагаться по разные стороны Земли. Сила небесных тел будет более гармонично распределена и это поможет в решении сложных задач. Вы сможете найти ответ на вопрос, который давно вас тревожил. Благоприятное время, чтобы разобраться со своими истинными желаниями, и решить, что вы хотите от жизни.

3 октября – конец ретроградности Меркурия

Один из самых позитивных и важных дней месяца. В день, когда Меркурий возвращается "в строй" можно планировать поездки и совершать покупки. Отличный день для собеседования и делового общения. Те, кто усердно работал в последние две недели, смогут пожинать плоды своей упорной работы.

10 октября – зеркальная дата

Это самый благоприятный день средины осени. Хорошо проводить больше времени с близкими людьми. Вам удастся наладить отношения и забыть старые обиды. Отправляйтесь на свидание, новые знакомства могут перерасти в серьезные отношения. Подходящий день для крупных покупок и начала ремонта.

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12 октября – Меркурий в оппозиции к Юпитеру

Такое расположение планет является благоприятным для укрепления отношений и сближения людей. Окружите вниманием своих любимых, с теми, с кем отношения складываются напряженно можно поговорить по душам. Откровенный разговор поможет прояснить ситуацию и найти точки соприкосновения.

21 октября – максимум потока Орониды

В этот день особое внимание нужно обратить на сферу личных отношений. Для свободных это благоприятный день для новых знакомств. Можно признаваться в чувствах своей второй половинке. В день звездного потока стоит делать добрые дела для родственников и близких людей и загадывать желание.

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24 октября – конец ретроградности Сатурна

Этот день может принести серьезные перемены во взглядах для многих. Вы сможете понять важность событий из прошлого и то как они влияют на настоящее. Это хороший день для долгосрочного планирования. У вас появится правильная мотивация и цели. Благоприятный день для смены обстановки, небольшая поездка подарит вам массу новых впечатлений.

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