Лунный календарь на октябрь 2022: дни наибольшей удачи и опасности

Лунный календарь на октябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Лунный календарь на октябрь 2022 расскажет, в какие дни новые начинания принесут максимальную пользу, когда энергия небесного светила поможет реализовать планы и идеи и укрепить финансовое положение, а когда стоит соблюдать предельную осторожность, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Фазы Луны в октябре 2022

Чтобы рассчитать наиболее благоприятные дни месяца и распланировать дела, необходимо знать фазы лунного цикла. В дни полнолуния и новолуния лучще всего умерить активность и проявлять осторожность во всем.

Растущая Луна – с 1 по 8 октября.

Полнолуние – 9 октября в созвездии Овна.

Убывающая Луна – с 10 по 24 октября.

Новолуние – 25 октября в созвездии Скорпиона.

Благоприятные дни в октябре 2022

Лунный календарь на октябрь 2022 поможет узнать в какие дни сила небесного светила привлечет в жизнь удачу и деньги, усилит женственность и привлекательность.

Видео дня

1 октября 2022 – растущая Луна в знаке Стрелец – в этот день может обостряться интуиция. Подсказки внутреннего голоса помогут разобраться в сложных делах и решить проблемы. Благоприятный день для общения, можно легко наладить полезные контакты. Усиливается привлекательность и уверенность в себе. Можно отправляться в поездку или путешествие.

5 октября 2022 – растущая Луна в Водолее – усиливается смекалка и сообразительность, что идеально для учебы и самообразования. Легко усваивается новая информация. В профессиональной сфере можно добиться значительных успехов и реализовать запланированное. Усиливается и романтическое настроение. Благоприятный день для начала отношений.

12 октября 2022 – убывающая Луна в знаке Телец – решительность и настойчивость приведут к нужному результату. Благоприятный день для решения финансовых вопросов, поиска работы и дополнительных источников дохода. В этот день можно распрощаться с вредными привычками и попробовать что-то новое. В отношениях это время любви, романтики и укрепления связи со своей второй половинкой.

22 октября 2022 – убывающая Луна в знаке Дева – отличный день для работы, которая требует внимания к деталям. Эти сутки принесут денежную удачу, при серьезном подходе к работе можно рассчитывать на укрепление материального положения. Возвращаясь к старым нерешенным проблемам можно найти решение.

26 октября – растущая Луна в знаке Скорпион – любые новые начинания увенчаются успехом. Время воплощать свои самые смелые идеи и составлять планы на будущее. Во вторые лунные сутки можно привлечь удачу, переосмыслив негативные качества. Поборов зависть и злость можно открыть себе дорогу к позитивным изменениям.

Неблагоприятные дни в октябре 2022

9 октября 2022 – Полнолуние в знаке Овна – пик роста небесного светила это время, когда нужно умерить любую активность. Повышается вероятность конфликтов и неудачных стечений обстоятельств, риск травматизма, аварий и несчастных случаев. Когда лунная энергия достигает максимума следует проявлять максимальную осторожность, избегать новых знакомств и быть внимательными на дороге.

17 октября 2022 – Третья четверть, Луна в знаке Рак – в этот день нужно сбавить обороты и занять позицию наблюдателя. Не стоит торопить события, опрометчивые поступки могут обернуться проблемами. В эти сутки нужно доводить начатое до конца и возвращаться к своему опыту, анализируя ошибки. В сложной ситуации стоит полагаться на подсказки интуиции.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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