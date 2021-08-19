Врач пояснила, можно ли предотвратить развитие болезни Альцгеймера / ua.depositphotos.com

Нужно принимать определенные меры в среднем возрасте для того, чтобы предотвратить развития болезни Альцгеймера. Об этом известный медик-пройессор Анна Боголепова рассказала в интервью "АиФ".

По ее словам, влияние на развитие деменции оказывает комплекс факторов — экологических, сосудистых и генетических, однако около половины факторов риска остаются неизвестными. Кроме того, Боголепова указала, что изменение главных факторов риска может предотвратить 40% случаев развития данного заболевания. При этом данные риски несколько различаются в зависимости от возраста человека.

Далее – в среднем возрасте следует заниматься профилактикой снижения слуха, которое наблюдается у каждого третьего человека старше 55 лет и увеличивает риск деменции в два раза, отметила врач.

Также необходимо улучшать качество сна. Так, с нарушениями сна связаны примерно 15% случаев болезни Альцгеймера, так как во время достаточного сна у человека из организма выводится патологические белки, а при бессоннице они вновь накапливаются.

Кроме того, следует заниматься профилактикой сахарного диабета II типа. Боголепова предупредила, что это заболевание многократно увеличивает риски развития деменции из-за влияния на сосуды.

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Напомним, ранее новое исследование показало, что регулярное употребление белого риса напрямую связано с повышением уровня сахара в крови.

Оказалось, что употребление белого риса значительно увеличивает риск развития сахарного диабета ‒ поскольку в процессе измельчения и полировки риса пропадает значительная часть питательных веществ (в первую очередь витамин B).