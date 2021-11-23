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Ученые составили топ-3 привычек, которые продлевают жизнь

23 ноября 2021, 02:17
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В первую очередь ученые рекомендовали не злоупотреблять сахаром. Его высокое потребление может вызвать возрастные заболевания сердца и сосудов.

сахар
Ученые составили топ-3 привычек, которые продлевают жизнь / УНИАН

Есть три повседневные привычки, которые способны снизить риск возрастных заболеваний и продлить жизнь. Об этом сообщает портал Daily Express.

В первую очередь ученые рекомендовали не злоупотреблять сахаром. Его высокое потребление может вызвать возрастные заболевания сердечно-сосудистой системы и диабет. Снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья.

Доктор Дэвид Синклер посоветовал принимать по 1000 миллиграммов антиоксиданта ресвератрола. Он содержится, в частности, в красном вине и некоторых других продуктах и считается естественным помощником замедления процесса старения. Кроме того, он помогает в борьбе с раком, диабетом, болезнями сердца и ожирением.

Кроме того, ученые рекомендовали принимать витамин D, поскольку его уровень содержания в организме обратно пропорционален риску смерти. Он продлевает жизнь и снижает риск возрастных заболеваний. Организм вырабатывает его при попадании прямых солнечных лучей на кожу. Однако в период с октября по март люди не получают его в достаточном количестве, поэтому его нужно принимать в виде таблеток.

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Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.

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