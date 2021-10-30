Ученые нашли парадоксальную пользу зеленого чая в деле продления жизни / ua.depositphotos.com

Вещества катехины, которые содержатся в зеленом чае, не подавляют окислительный стресс в клетках, а, наоборот, провоцируют его. К такому выводу пришли ученые из Высшей технической школы в Цюрихе (Швейцария), сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress

Исследователи изучали, как катехины влияют на нематоды семейства Caenorhabditis elegans. Парадоксальным является то, что в данном случае именно этим объясняется польза зеленого чая для здоровья ‒ окислительный стресс усиливает действие антиоксидантной защиты.

Статья с результатами научной работы позднее была опубликована в журнале Aging. Выяснилось, что когда катехины повышали выработку активных форм кислорода, происходила активация генов, которые вырабатывают определенные антиоксидантные ферменты. Таким образом, полифенолы в зеленом чае действуют как прооксиданты, которые усиливают возможности организма справляться с окислительным стрессом. В результате катехины в зеленом чае продлевали жизнь и улучшали физические показатели нематод.

Читайте такжеНазван самый опасный чай, который может навредить здоровью

Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.