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Ученые нашли парадоксальную пользу зеленого чая в деле продления жизни

30 октября 2021, 02:23
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Коллектив швейцарских ученых пришел к интересному выводу - якобы регулярное употребление зеленого чая благотворно влияет на долговечность человеческого тела.

Чай
Ученые нашли парадоксальную пользу зеленого чая в деле продления жизни / ua.depositphotos.com

Вещества катехины, которые содержатся в зеленом чае, не подавляют окислительный стресс в клетках, а, наоборот, провоцируют его. К такому выводу пришли ученые из Высшей технической школы в Цюрихе (Швейцария), сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress

Исследователи изучали, как катехины влияют на нематоды семейства Caenorhabditis elegans. Парадоксальным является то, что в данном случае именно этим объясняется польза зеленого чая для здоровья ‒ окислительный стресс усиливает действие антиоксидантной защиты.

Статья с результатами научной работы позднее была опубликована в журнале Aging. Выяснилось, что когда катехины повышали выработку активных форм кислорода, происходила активация генов, которые вырабатывают определенные антиоксидантные ферменты. Таким образом, полифенолы в зеленом чае действуют как прооксиданты, которые усиливают возможности организма справляться с окислительным стрессом. В результате катехины в зеленом чае продлевали жизнь и улучшали физические показатели нематод.

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Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.

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здоровье чай зеленый чай
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