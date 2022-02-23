Ученые рассказали, полезны для организма пищевые добавки / ua.depositphotos.com

Употребление высокой суточной дозы добавки омега-3 в определенных случаях может спасти от различных последствий стресса ‒ ускоренное старение организма, уменьшая повреждения и усиливая защиту на клеточном уровне. Соответствующий материал был опубликован в специализированном издании Molecular Psychiatry.

Ученые из Университета штата Огайо (США) разделили волонтеров на три группы. В двух из которых испытуемые в течение четырех месяцев каждый день получали или 2,5 грамма, или 1,25 грамма жирных кислот омега-3, а в третьей — плацебо.

До и после курса приема пищевых добавок участники выполнили социальный стресс-тест Триера (TSST), который заключается в том, что каждый испытуемый проходит собеседование, которое состоит из двух этапов ‒ пятиминутная самопрезентация перед жюри и устная арифметическая задача. А TSST, в свою очередь, надежно увеличивает у человека уровень биомаркеров стресса.

Омега-3 жирные кислоты улучшали постстрессовую активность теломеразы и IL-10. Она в группе плацебо снижалась на 24% и 26% соответственно. Биодобавки в количестве 2,5 грамма (самая высокая доза в исследовании) в день также снизили общий уровень кортизола и IL-6 на 19% и 33% по сравнению с группой плацебо. Таким образом, заключают специалисты, омега-3 спасают организм от старения, которое ускорено стрессовыми факторами, а также снижают риск депрессии.

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