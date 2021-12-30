Найден продукт, который ускоряет старение - комментарий ученых / ua.depositphotos.com

Чрезмерное употребление сахара приводит к ускорению старения. Об этом сообщает портал Sina со ссылкой на исследование известного британского ученого, профессора Дэвида Ганна.

Исследователь изучил лица шестисот человек, а также измерил их уровень сахара в крови и разделил участников эксперимента на четыре группы. Выяснилось, что у людей с самым низким уровнем сахара кожа выглядела моложе всего и наоборот. Далее − в публикации Sina отмечается, что сахар повреждает сосуды. Однако, на этом воздействие этого продукта на организм не заканчивается.

"Производство свободных радикалов — вот "главный виновник" старения. Без вмешательства антиоксидантов клетки начинают гибнуть в большом количестве", — говорится в статье.

В результате кожа становится сухой, появляются мелкие морщинки, и никакие косметические средства с ними не справляются. Со временем кожа теряет мягкость и эластичность, а морщины продолжают углубляться. При этом в статье отмечается, что совсем отказываться от сахара нельзя, нужно лишь снизить потребление некоторых продуктов, а исключать из рациона фрукты и рис, в которых содержится натуральный сахар, не стоит.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

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