Ученые рассказали, почему женщинам удобней спасть с собаками, а не с мужчинами

Почему женщинам удобней спасть с собаками, а не с мужчинами / ua.depositphotos.com

Женщинам вполне комфортнее спать ночью в компании собак, а вовсе не в компании мужчин. Об этом сообщает портал LADbible со ссылкой на исследование, которое провели американские ученые из Колледжа Канизиус во главе с доктором Кристи Л. Хоффман.

Стоит отметить, что научная работа подразумевала опрос 962 взрослых женщин, на основании которого специалисты и пришли к своим выводам. по итогу собаки были признаны меньшим "отвлекающим фактором" во время сна, чем мужчина.

Связано это с тем, что они способны лучше приспосабливаться к расписанию сна своей хозяйки. То есть если партнер-мужчина ложится спать и просыпается в отличное от женщины время, тем самым нарушая целостность ее сна, то собаки ведут себя иначе.

К слову, из-за собственного расписания, кошки также оказались не лучшими "постельными спутниками" для женщин. Эти животные легко и регулярно будят своих хозяек ночью.

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Напомним, ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.