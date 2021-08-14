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Диетолог пояснил, как нехватка сна влияет на организм человека

14 августа 2021, 06:47
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Количество сна, необходимое организму, говорит авторитетный диетолог Светлана Фус, в наибольшей степени зависит от того, в каком возрасте человек.

Сон
Диетолог пояснили, как нехватка сна влияет на организм человека / ua.depositphotos.com

От качества сна зависит и вес человека, и эффективность энергозатрат в течение суток. Об этом рассказала известный врач-диетолог Светлана Фус.

Как говорит она ‒ чтобы сохранять здоровье, продуктивно работать и хорошо себя чувствовать, нужно непременно знать, сколько времени необходимо, чтобы организм отдыхал во время сна.

"Физическая усталость — не единственная проблема, связанная с нехваткой сна. Это может привести к отсутствию аппетита, осложнению мышления и снижению концентрации внимания. У многих недостаток сна существенно влияет на набор лишнего веса, даже при условии относительно нормального питания. Поэтому сон может быть хорошим врачом и помощником в нормализации веса", — пишет диетолог.

Количество сна, необходимое организму, говорит Фус, зависит от возраста человека. Сон должен длиться в среднем не менее семи часов.

Сон менее семи часов, сообщает диетолог, увеличивает риск не только ожирения, но и диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца.

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"Недостаток сна негативно влияет на когнитивные (познавательные), функции мозга, увеличивает вероятность ошибок на работе", — подытожила Фус.

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Напомним, ранее сообщалось, что группа ученых из университета Квинсленда (Австралия) в результате исследований пришла к выводу, что крепкий сон защищает организм человека от заражения болезнетворными микроорганизмами, к которым относятся вирусы и бактерии.

До того эксперты назвали несколько вещей, которые перед сном делать не стоит.

здоровье сон
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