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Ученые рассказали о неожиданном секрете здоровья и молодости

30 ноября 2021, 04:12
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Как объяснила ученый-биолог Митчелл Ли, новый способ был протестирован на животных и пока дает группе исследователей многообещающие результаты.

Еда, диета
Ученые рассказали о неожиданном секрете здоровья и молодости / УНИАН

Недоедание защищает организм от болезней и старения.Об этом сообщает норвежское издание Forskning со ссылкой на исследование группы ученых.

Как объяснила биолог Митчелл Ли (Mitchell B. Lee) из Вашингтонского университета, речь идет об основополагающем биологическом механизме регуляции процесса старения. Ли были изучены кетогенная, низкобелковая и разгрузочная диеты, периодическое голодание и еда с ограничением по времени. Был назван неожиданный секрет здоровья и молодости.

Ли отметила, что периодическое голодание было протестировано на животных и дало многообещающие результаты.

Больше всего жизнь крыс во время экспериментов продлевала диета, имитирующая голодание. Ученые считают, что во время голодания имеет место ингибирование белка mTOR. Кроме того, исследование позволило выяснить, что голодные, низкоуглеводные диеты и периодические жесткие посты могут обеспечить долгую и более здоровую жизнь.

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Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.

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здоровье диета овощи
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