Ученые рассказали, какие привычки разрушают печень / Daniel Zuber /flickr.com/

Ученые напомнили, что печень фильтрует всю кровь в организме человека. И именно поэтому ее нельзя оставлять без внимания. По мнению экспертов, очищение печени — очень важный процесс, так как токсины угрожают жизни человека. Чтобы иметь здоровую печень, прежде всего, нельзя злоупотреблять алкоголем, который ведет к циррозу.

Кроме того, с осторожностью надо пользоваться аэрозольными баллончиками. Во избежание интоксикации организма печень фильтрует все химические вещества, в том числе поступившие в легкие. Ученые посоветовали пользоваться распылителями только в хорошо проветриваемом помещении и используя защитную маску.

Также следует однозначно изучать химический состав веществ, которые применяются в быту. Исследователи напомнили о важности мытья фруктов, овощей, зелени. Исследователи говорят, что нужно еще сдать тест на гепатит С, поскольку вирус способен полностью поразить печень. По мнению медиков, заразиться им можно даже при нанесении татуировки или пирсинга. Иглы должны быть простерилизованы.

В конечном итоге, говорят ученые, крайне немаловажно соблюдать диету, максимально исключив при этому жирную, жареную пищу и соль.

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