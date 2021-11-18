Ученые рассказали, есть ли оптимальная диета для похудения / УНИАН

Важнейший фактор эффективности диет для похудения и снижения веса при диабете второго типа — низкая калорийность. Об этом говорят результаты сравнительного исследования, которое было проведено учеными из Великобритании и Новой Зеландии. Соответствующая статья была опубликована в журнале Европейской ассоциации по изучению диабета Diabetologia.

Авторы отмечают, что помимо генетической предрасположенности, начало диабета второго типа часто связано с избыточным весом, а причиной болезни становится нарушение комплексного взаимодействия гормонов кишечника и метаболитов кишечной микробиоты, приводящее к развитию слабых воспалительных процессов.

Результаты анализа показали, что наибольшее снижение веса достигается с помощью диет с очень низким содержанием калорий, в которых вместо натуральных высококалорийных продуктов используют заменители. К примеру, при ограничении до 830 килокалорий в день в течение 12 недель с последующим соблюдением диеты с относительно низким содержанием жиров и высоким содержанием углеводов, показатели ремиссии по прошествии года составили 46-61%.

Читайте такжеКакая диета поможет обуздать высокое давление - ответ ученых

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.