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У какой диеты есть антивозрастной эффект - ответ ученых

17 ноября 2021, 03:58
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В Австралии исследователи обнаружили, что наибольшее воздействие на человеческую печень оказывал четкий баланс микроэлементов и калорийность.

Еда, диета
У какой диеты есть антивозрастной эффект - ответ ученых / УНИАН

Ученые Сиднейского университета продемонстрировали, что диета может быть более эффективным средством профилактики диабета, инсульта и сердечных заболеваний, чем определенные лекарства. Об этом результаты сообщается в статье, которая была опубликована в журнале Cell Metabolism.

Австралийские специалисты разработали 40 различных диет, которые отличались друг от друга соотношением макроэлементов (белков, жиров и углеводов), калорийностью и содержанием лекарственных препаратов, оказывающих мощный антивозрастной эффект ‒ метформина, рапамицина и ресвератрола. Было оценено воздействие всех типов вмешательств в мышиную печень, которая является ключевым органом в регуляции метаболизма.

Исследователи обнаружили, что наибольшее воздействие на печень оказывал баланс микроэлементов и калорийность. При этом потребление белка и высокого количества калорий сильно влияло не только на метаболические пути, но и на фундаментальные процессы, контролирующие функционирование клеток, в том числе активность митохондрий. При высоком уровне потребления белка развивался окислительный стресс, когда производится большое число активных форм кислорода, повреждающих клеточные мембраны, белки и ДНК.

Антивозрастные препараты смягчали воздействие рациона, но не влияли значительно на метаболическую реакцию клетки в ответ на диету. К примеру, иммунодепрессант рапамицин и противодиабетический метформин снижали реакцию митохондрий на пищевой белок. А ресвератрол при этому подавлял эффекты от употребления углеводов и жиров.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.

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здоровье диета правильное питание
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