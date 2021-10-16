Ученые рассказали, что нужно есть для снижения холестерина в теле / ua.depositphotos.com

Употребление авокадо в пищу необходимо для того, чтобы снизить уровень холестерина в крови, улучшить процесс обмена веществ и нормализации работы кишечника. Об этом сообщает японское издание "Нихон кэйдзай".

Согласно исследованию американских ученых, каждодневное употребление авокадо в пищу не только улучшает разнообразие бактерий в кишечнике, но и помогает снизить уровень плохого холестерина в крови за счет высокого содержания в продукте мононенасыщенных жирных кислот.

В эксперименте приняли участие 163 пациента разного пола в возрасте от 25 до 45 лет с индексом массы тела не менее 25. Участников разделили на две группы и предоставили им рацион с одинаковым количеством калорий; мужчины и женщины одной из групп дополнительно ели порцию авокадо — по 175 и 140 граммов соответственно.

После анализа кала испытуемых ученые пришли к выводу, что те, кто регулярно употреблял авокадо, обладали большим количеством бактерий, которые ферментируют и расщепляют пищевые волокна, а также меньшим количеством желчных кислот в кишечнике, приводящим к воспалению.

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