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Ученые рассказали, чем опасно высокое давление для мозга молодых людей

7 октября 2021, 01:48
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Как говорят ученые, наибольшая опасность для мозга от высокого давления напрямую была связана с людьми, которые входят в возрастную группу 35 лет.

Давление
Ученые рассказали, чем опасно высокое давление для мозга молодых людей / УНИАН

Люди, у которых еще в молодом возрасте было диагностировано высокое кровяное давление, обычно имеют меньший размер мозга. К таким выводам пришли исследователи из Австралии и Китая, говорится в статье, опубликованной в журнале Hypertension.

Также у таких людей гораздо выше опасность развития деменции. Ученые из Мельбурнского университета и Университета имени Сунь Ятсена сравнили сделанные в 2014-2019 годах снимки магнитной томографии двух групп участников UK Biobank по 11399 человек — с высоким артериальным давлением и без него, поделенных на три возрастные категории: до 35 лет, с 35 до 44 лет, и с 45 до 54 лет. Выяснилось, что у первых во всех возрастах как общий объем мозга, так и объем отдельных его регионов был меньше. Наибольшая потеря была связана с возрастной группой 35 лет.

Также исследователи выявили у людей с гипертензией и без нее — на этот раз для групп в 124 тысячи человек — риск развития слабоумия на протяжении дюжины лет. Всего было диагностировано 4624 случая деменции. У участников исследования с высоким кровяным давлением риск ее развития впоследствии был выше на 61%. Риск сосудистой деменции у таких людей в возрасте от 35 до 44 лет возрастал на 69%. При этом риск развития болезни Альцгеймера не зависел от возраста участника.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

viber
здоровье артериальное давление
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