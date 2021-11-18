Ученые предсказали появление суперболезни, которая убьет больше людей, чем COVID-19

Миру может грозить пандемия птичьего гриппа. Пока что ситуация под контролем, но уже есть поводы для беспокойства, заявил эпидемиолог Роб Уоллес.
Выращивание животных на мясо и кожу в промышленных масштабах способно привести к появлению вируса, который убьет около миллиарда человек. Такое мнение озвучил эпидемиолог Роб Уоллес.
По мнению эксперта, следующая пандемия придет именно с промышленных ферм, сообщает болгарское издание Dnes.dir.
Уоллес отметил, что пока что проблема под контролем, но уже есть поводы для беспокойства. Например, в декабре 2020 года на ферме под российской Астраханью погибли 100 тысяч кур. Причиной оказался штамм птичьего гриппа H5N8. В 2021 году стало известно о первом заражении людей птичьим гриппом в Китае – вирус подхватили семь человек. Через пару недель в Китае уже другим штаммом птичьего гриппа H5N6 впервые заразились люди. Причем к началу ноября более половины из всех 48 инфицированных умерли. Можно предположить, что вирус мутировал и стал очень опасен.
Почему новые болезни придут с ферм
На фермах животные в большом количестве скучены на маленьком пространстве в темноте. Это идеальные условия для появления и распространения вирусов.
Кроме того, на подобных фермах в большом количестве используются вакцины и антибиотики. В связи с этим иммунитет животных слабеет, что способствует появлению вирусов.
Специалист добавил, что потенциальная пандемия птичьего гриппа может быть более смертоносной, чем COVID-19.
Как сообщал Главред, летом 2021 года Киеве из Института биотехнологии и штаммов микроорганизмов украли опасный вирус. Это сделала сотрудница, которая работала там 20 лет. Возбудитель птичьей чумы женщина хранила дома в холодильнике.
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