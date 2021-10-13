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Откуда взялся коронавирус и кто стал промежуточным звеном в заражении людей - новые данные

13 октября 2021, 02:14
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Самый вероятный сценарий появления SARS-CoV-2 - это переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

Коронавирус
Коронавирус распространился по миру и заразил миллионы людей / Reuters

Коронавирус передался от летучих мышей человеку, а промежуточным звеном могли быть дикие животные, которых содержали на фермах недалеко от пещер в китайском уезде Эньши. SARS-CoV-2 попал на рынки в Ухане, так как дикие животные, которых там продавали, поставлялись туда из провинции Хубэй, в том числе и из уезда Эньши.

Как пишет The Washington Post, в Эньши (провинция Хубэй) расположены сотни пещер, в которых обитает не менее семи видов летучих мышей. У представителей одного из этих видов ранее выявили вирус, который имел 96% схожести с SARS-CoV-2.

При этом недалеко от пещер до их закрытия в 2020 году из-за пандемии были расположены 290 ферм, на которых ранее содержались от 450 тыс. до 780 тыс. диких животных. Именно они могли быть промежуточным звеном при передаче коронавируса от летучих мышей человеку.

Уезд Эньши расположен в шести часах езды от Уханя, где в декабре 2019 года был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом. А фермы расположены на расстоянии около 1,5 км от пещер. Также люди посещают пещеры в туристических целях или для спелеологических исследований.

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Всемирная организация здравоохранения в рамках расследования происхождения нового коронавируса запрашивала доступ в эти районы Китая, но Пекин ответил отказом.

Отметим, пока что специалисты не пришли к окончательным выводам относительно того, как именно вирус попал на уханьский рынок морепродуктов Хуанань, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса.

При этом в совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 - это именно переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

Откуда взялся коронавирус

Коронавирус начал атаковать жителей планеты зимой 2020 года - первым попал под удар Китай. Впоследствии SARS-CoV-2 распространился по всему миру.

Ученые заявляли, что новый вирус COVID-19 появился в результате генетического скрещивания коронавируса летучих мышей и коронавируса неизвестного происхождения.

После того, как ученые исследовали геном нового коронавируса, сообщалось, что причиной появления коронавируса скорее всего стали змеи. При этом уточнялось, что именно китайский крайт и китайская кобра - носители нового коронавируса. Этих змей могли продавать на рынке морепродуктов в Ухане, где и была зафиксирована первая вспышка вируса в Китае.

Позже ученые провели исследование и выяснили, что SARS-CoV-2 имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова также заявляла, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.

В апреле американские военные заявили, что коронавирус имеет естественное происхождение и не был разработан в лаборатории китайского города Ухань.

В то же время СМИ писали, что COVID-19 возник в лаборатории китайского города Ухань, а ее работник стал "нулевым пациентом". Китай якобы стремился продемонстрировать способности страны в выявлении и борьбе с вирусами.

Была и конспирологическая версия происхождения коронавируса. Разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш заявлял, что COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.

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