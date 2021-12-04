Ученые пояснили, полезно ли ездить на велосипеде / ua.depositphotos.com

Широкое распространение езды на велосипеде в крупных городах может уберечь несколько сотен тысяч человек от преждевременной смерти. Об этом говорит в статье, опубликованной в журнале Environmental Health Perspectives.

Ученые Университета штата Колорадо проанализировали тенденции к широкому использованию велосипедов, а также уровень городского велосипедного движения в 17 странах, включая Бразилию, Канаду, Китай, Данию, Египет, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Японию, Мексику, Нидерланды, Россию, Южную Африку, Великобританию и США.

Они также смоделировали сценарий широкого применения велосипедов к 2050 году, уровень которого может вырасти благодаря политике, направленной на улучшение условий велосипедной езды. Уровень смертности при этом был связан с количеством дорожно-транспортных происшествий, загрязнением воздуха и физической активностью.

Как говорят исследователи, каждый год можно предотвратить до 205 424 эпизодов преждевременной смерти среди городского населения в возрастном диапазоне от 20 до 64 лет при условии, если все велосипедные поездки заменяют собой поездки на автотранспорте.

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