Что нужно есть для здоровья мозга - рассказ врача / Scott / Flickr

Есть как минимум три продукта, которые людям стоит ограничить в своем рационе ради здоровья мозга.Об этом рассказал психиатр и основатель клиники Brain Food Дрю Рэмси, сообщает портал РИА Новости.

1. Коммерческая выпечка

Покупные круассаны и булочки содержат в себе пустые калории, кучу сахара, а также трансжиры. Однако домашней выпечки это не касается. Вы сами контролируете весь процесс от и до, позволяя себе есть только качественный продукт.

"Покупная выпечка не поддерживает здоровый микробиом кишечника, который является основным регулятором воспаления", ‒ говорит Рэмси.

2. Продукты с высоким гликемическим индексом

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Как рассказал Рэмси, продукты с высоким гликемическим индексом следует избегать из-за повышенного содержания сахара и быстрых углеводов. Это могут быть готовые завтраки, хлопья, батончики, упакованные закуски и десерты. Однако врач добавил, что совсем исключать сахар из своего рациона нельзя.

3. Искусственные пищевые красители

"Нет никаких доказательств того, что продукты, содержащие искусственные пищевые красители, полезны для мозга, и есть некоторые доказательства того, что они раздражают как мозг, так и кишечник", - подытожил доктор Рэмси.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.