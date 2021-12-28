Ученые пояснили, как связаны гипертония и фисташки

Ученые из Американской кардиологической ассоциации сообщили, что фисташки могут помочь в борьбе с гипертонией. Об этом сообщает портал Daily Express.

Специалистами было проведено исследование, в котором участвовали две группы испытуемых, страдающих одновременно от склонности к повышенному артериальному давлению и диабета второго типа.

Первая группа испытуемых питалась продуктами с низким содержанием жира и большим количеством углеводов, а в рацион второй группы исследователи включили фисташки.

Спустя четыре недели наблюдений специалисты пришли к выводу, что благодаря фисташкам удалось значительно снизить общее периферическое сопротивление. Кроме того, повысился сердечный выброс и улучшились некоторые показатели вариабельности сердечного ритма.

"Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна", — подчеркнули исследователи.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.