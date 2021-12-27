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Можно ли избежать приступов гипертонии во сне - ответ кардиологов

27 декабря 2021, 02:16

Представители Кардиологической ассоциации США рассказали о результатах наблюдений за двумя группами испытуемых, которые страдают от повышенного давления.

Давление
Можно ли избежать приступов гипертонии во сне - ответ кардиологов / УНИАН

Включение в ежедневный рацион фисташек может в определенных случаях помочь в борьбе с гипертонией ‒ даже когда человек спит. Об этом сообщает портал Daily Express со ссылкой на свежее исследование ученых.

Представители Американской кардиологической ассоциации рассказали о результатах наблюдений за двумя группами испытуемых, которые страдают одновременно от склонности к повышенному артериальному давлению и диабета второго типа. Первая ‒ придерживалась контрольной диеты с низким содержанием жира и большим количеством углеводов, а к рациону второй добавили фисташки.

Через четыре недели последняя группа при проверке показала интересные результаты. "Фисташковая диета значительно снизила общее периферическое сопротивление, повысила сердечный выброс и улучшила некоторые показатели вариабельности сердечного ритма. Систолическое амбулаторное артериальное давление значительно снизилось после фисташковой диеты, причем больше всего это наблюдалось во время сна", — рассказали ученые.

Фисташки, говорят кардиологи, содержат аминокислоту L-аргинин, которая в организме превращается в оксид азота. Оно и играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает уменьшить давление.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что диетолог Светлана Фус предупредила, что семена льна противопоказаны детям до трех лет. Они могут навредить всем людям, у которых есть камни в желчном пузыре, и конкретно женщинам, у которых есть гинекологические заболевания.

До того Фус сообщала, что есть три важных правила здорового питания, первое — должно быть гармоничное соотношение энергии, которую человек получает с едой на протяжении дня, и энергии, которую он расходует.

viber
здоровье артериальное давление организм
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