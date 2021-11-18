Ученые озвучили печальный прогноз по смертности от COVID в Украине

Статистика смертности от коронавируса в Украине / Reuters

К концу нынешнего года количество смертей от коронавируса может составить 100 тысяч человек, заявил в интервью DW глава рабочей группы по математическому моделированию дальнейшего развития эпидемии COVID-19, заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко.

"До конца года, скорее всего, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей. То есть до конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч. Это самый реалистичный сценарий", - сказал он.

Бровченко отметил, что спад показателей заболеваемости COVID-19 до показателей, которые фиксировались в августе-сентябре, будет продолжаться до января 2022 года.

По его словам, в последние дни смертность от коронавируса в Украине не растет.

Читайте такжеКоронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

Реклама

"Мы еще не можем однозначно утверждать, что смертность пошла на убыль, но можем сказать, что она уже прекратила рост. Если пик заболеваемости уже пройден около двух недель назад, то можем ожидать, что сейчас проходим пиковый период по смертности, на днях мы должны зафиксировать достаточно уверенное падение смертности", - заявил Бровченко.

Отметим, что по состоянию на утро четверга, 18 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 591 жителя страны. В том числе заболели 1478 детей и 377 медработников. За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 907 человек; летальных случаев - 752; выздоровели 19 633 человека.

Читайте также