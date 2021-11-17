Минздрав изменил правила госпитализации пациентов с коронавирусом: что нового

В частности, новым приказом вносятся изменения в Стандарт стационарного лечения пациентов с COVID-19.
Минздрав дополнил стандарт госпитализации пациентов с коронавирусом. Теперь стационарному лечению подлежат украинцы старше 60 лет, у которых болезнь протекает в средней тяжести, говорится в приказе Министерства здравоохранения.
В частности, новым приказом вносятся изменения в Стандарт стационарного лечения пациентов с COVID-19. В перечень оснований для госпитализации добавили пункт, согласно которому необходимо госпитализировать пациентов старше 60 лет со средней тяжестью течения болезни.
Отметим, до этого в стандарте не было условий по возрасту пациента. Пациентов со средней тяжестью течения госпитализировали только при наличии признаков пневмонии и/или дыхательной недостаточности - увеличение частоты дыхательных движений выше нормы, кровохарканье, сатурация ≤ 93%.
Карантин в Украине
Кабинет министров 11 октября по причине ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране, принял решение об изменении правил межрегиональных перевозок в Украине. С 21 октября для того чтобы отправиться в регион с красным, оранжевым или желтыми эпидемиологическим режимом, нужно предъявить сертификат вакцинации от коронавируса, либо же негативный тест.
С 1 ноября COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус стал обязательным для поездок и посещения заведений в Киеве, который с этого дня оказался в красной зоне карантинных ограничений.
Для украинцев, которые не сделали прививку от коронавируса, но переболели COVID-19, появился сертификат выздоровления. Документ, срок действия которого составляет 3 месяца, можно сгенерировать в приложении Дія.
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