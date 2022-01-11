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Ученые открыли гормон, который может совершить прорыв в лечении диабета

11 января 2022, 12:14

Гормон FGF1, подобно инсулину, контролирует уровень глюкозы в крови, подавляя распад жиров, но использует для этого другой молекулярный механизм.

врач,анализ крови,диабет
Ученые совершили сенсационный прорыв в борьбе с диабетом / УНИАН

Ученые американского Института Солка вместе с коллегами из Германии, Нидерландов и Швейцарии нашли гормон, с помощью которого можно регулировать уровень глюкозы в крови независимо от инсулина.

Авторы нового исследования надеются, что их открытие заложит основу для новых методов лечения диабета и позволит создать препараты для эффективного и безопасного снижения сахара у людей, страдающих инсулинорезистентностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Инсулин и диабет

Гормон инсулин, открытый сто лет назад, вырабатывается поджелудочной железой считается основным средством лечения состояний, характеризующихся повышенным уровнем сахара в крови, таких как диабет.

Теперь же американские и европейские исследователи открыли еще одно вещество, которое вырабатывается в жировой ткани и также эффективно и быстро, как и инсулин, регулирует уровень глюкозы в крови. Речь идет о гормоне FGF1.

Как работает гормон FGF1

Гормон FGF1, подобно инсулину, контролирует уровень глюкозы в крови, подавляя распад жиров, липолиз, но использует для этого другой молекулярный механизм.

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"Открытие второго гормона, который подавляет липолиз и снижает уровень глюкозы, — это научный прорыв. Мы определили нового игрока, который поможет нам понять, как организм регулирует запасы энергии", - сказал руководитель исследования, профессор Рональд Эванс.

С пищей в кровоток попадают богатые энергией жиры и глюкоза. Обычно инсулин доставляет эти питательные вещества к клеткам мышц и жировой ткани, где они либо сразу используются, либо сохраняются для дальнейшего использования. У людей с инсулинорезистентностью глюкоза не удаляется эффективно из крови, а высокий липолиз увеличивает уровень жирных кислот. Эти дополнительные жирные кислоты запускают выработку глюкозы в печени, увеличивая и без того высокий уровень глюкозы. Кроме того, накапливаясь в органах, жирные кислоты усугубляют инсулинорезистентность, характерную для диабета и ожирения.

Ранее ученые из Института Солка выяснили, что введение FGF1 резко снижает уровень глюкозы в крови у мышей и что длительная терапия этим гормоном снижает резистентность к инсулину, но молекулярный механизм процесса оставался загадкой.

Теперь авторы выяснили, что FGF1, как и инсулин, подавляет липолиз и регулирует выработку глюкозы в печени, но использует при этом другой сигнальный путь.

"По сути, это второй, параллельный путь со всеми его преимуществами. При инсулинорезистентности передача сигналов инсулина нарушена. Однако другой сигнальный путь при этом может работать. Таким образом, сохраняется контроль над липолизом и регуляцией уровня глюкозы в крови", - отметил первый автор статьи Дженсер Санкар из лаборатории профессора Эванса.

Ученые надеются, что обнаружение нового фермента, обладающего своим сигнальным путем, открывает возможности для создания новых лекарств и фундаментальных исследований.

Как сообщал Главред, британский фармацевт из компании Pharmacy2U, доктор Сумайя Патель заявила, что есть как минимум шесть главных симптомов диабета второго типа, проявление одного из которых можно заметить в ночное время суток.

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