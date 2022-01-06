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Эксперт рассказала, как у диабета есть главный "ночной" симптом

6 января 2022, 01:25
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Доктор Сумайи Патель призвала людей тщательнее следить за сигналами организма, которые свидетельствуют о наличии диабета - для своевременного предотвращения.

Диабет
Эксперт рассказал как у диабета есть главный "ночной" симптом / ua.depositphotos.com

Есть как минимум шесть главных симптомов диабета второго типа, проявление одного из которых можно заметить в ночное время суток. Об этом сообщает портал "Медик Форум" со ссылкой на комментарий британского фармацевта из компании Pharmacy2U, доктора Сумайи Патель.

Отмечается, что по оценкам специалистов 537 миллионов взрослых во всем мире живут с диабетом, и это количество продолжает расти. Он возникает из-за нестабильного уровня сахара в крови, из-за которого организм рискует пострадать, если не принять необходимые меры.

Доктор Патель призвала гораздо тщательнее следить за сигналами организма, которые свидетельствуют о наличии недуга для своевременного предотвращения его возможных последствий и осложнений. Одним из синдромов диабета является частое мочеиспускание, особенно в ночное время, рассказала эксперт. Среди остальных симптомов можно выделить: чрезмерную жажду, сильную усталость организма, возникновение таких инфекций, как молочница, медленное заживление ран и потерю веса.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета

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диабет сахарный диабет
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