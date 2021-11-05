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Ученые опровергли миф о том, что отказ от алкоголя продлевает жизнь

5 ноября 2021, 01:31
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В целом, немецкие ученые, авторы исследованиям отмечают, что люди, которые не пьют спиртное, далеко не всегда имеют более короткое ожидаемое время жизни.

спиртное, алкоголь, самогон
Заголовок / УНИАН

Долгое время считали, что малое или умеренное употребление алкоголя приносит пользу для здоровья. Коллектив немецких ученых провел исследование, которое свидетельствует об обратном. Такая статья была опубликована в журнале PLOS Medicine.

Немецкие ученые проанализировали данные случайной выборки из 4028 взрослых жителей Германии, которые в 1996-1997 годах участвовали в стандартизированном интервью с вопросами об образе жизни, заболеваниях и употреблении алкоголя. На момент опроса участникам было от 18 до 64 лет.

Исследователи обнаружили, что относительно долгая жизнь трезвенников чаще всего объясняется не воздержанием от алкоголя, а другими факторами, такими как хронические заболевания, ежедневное курение или прием наркотиков, злоупотребление алкоголем в прошлом и связанные с этим расстройства здоровья.

"Долгое время считалось, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье. Обычно исходили из того, что трезвенники умирают раньше, чем слабо или умеренно пьющие люди. Мы обнаружили, что у большинства трезвенников в анамнезе были проблемы с алкоголем или наркотиками, рискованное употребление алкоголя, ежедневное курение табака или слабое здоровье, то есть факторы, которые предсказывают раннюю смерть", ‒ говорит руководитель исследования Ульриха Джона (Ulrich John) из Медицинской школы Грайфсвальдского университета.

В целом, авторы статьи отмечают, что люди, которые не пьют спиртное, далеко не всегда имеют более короткое ожидаемое время жизни.

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Напомним, ранее ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может "убить" похмелье едва ли не наповал.

Также были названы 5 лучших способов предотвратить похмелье. Есть стратегии, которые люди могут использовать, пока пьют спиртные напитки. Те помогут им избежать похмелья.

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