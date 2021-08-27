Почему нельзя пить спиртное на выходных - ответ психотерапевта / ua.depositphotos.com

Привычка завершать рабочую неделю употреблением спиртного может лишить человека естественной радости. Об этом заявила в интервью Радио Sputnik известный семейный психотерапевт Майя Медведева.

Употребление алкогольных напитков чаще всего приходится на вечер пятницы и выходные, но чем больше люди таким образом "отдыхают", тем больше они рискуют оказаться в "алкогольной петле".

"Это опасно зависимостью. Когда "гормон радости" дофамин вырабатывается с помощью алкоголя, то организм получает сигнал: "Твой природный дофамин не нужен, мы тут сами справимся с помощью спиртного". Из-за этого организм начинает вырабатывать чуть меньше естественного дофамина. В следующий раз, когда наступают выходные и вы пьете, организм снова получает сигнал, и снова работает алкоголь. С каждой неделей естественной радости становится все меньше", – сказала Медведева.

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