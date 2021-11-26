Ученые нашли заметный на руках новый признак опасного уровня холестерина/ ua.depositphotos.com

Онемение кистей и ощущение, что рукам постоянно холодно, указывают на многократно повышенный уровень холестерина в крови. Об этом сообщает британская газета Daily Express со ссылкой на экспертов Американского колледжа хирургии стопы и голеностопного сустава.

"Из-за высокого содержания холестерина в крови сосуды в организме сужаются или даже закупориваются. Кровь не поступает в полном объеме. В результате возникают ощущения покалывания. В дальнейшем это может привести к поражению периферических артерий", — объяснили специалисты.

К другим признакам проблем с артериями относят боли в ногах и судороги. У тех, кто страдает от переизбытка холестерина, также появляются язвы на голенях и ступнях. Может измениться цвет кожи на пальцах ног, уточняют ученые.

Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это, сообщают ученые, может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.

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