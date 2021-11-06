Есть ли дешевый продукт для снижения холестерина - комментарий эксперта/ Pixabay.com

Семена кунжута ‒ отличный продукт для людей с повышенным уровнем холестерина. Однако их ни в коем случае нельзя употреблять ежедневно. Об этом рассказала в комментарии РИА Новости нутрициолог Анна Дробышева.

"Я рекомендую употреблять кунжут для нормализации жирового обмена и снижения уровня холестерина. Семена кунжута являются отличным источником железа, магния, цинка, меди, фосфора и клетчатки. А кальция в нем в семь раз больше, чем в молоке", – заявила специалист.

Тем не менее, говорит Дробышева, семена кунжута ни в коем случае не стоит есть каждый день.

"Кунжут нельзя есть ежедневно, так как его семена содержат вещества, которые повышают свертываемость крови. Но несколько раз в неделю добавляйте одну столовую ложку кунжута в рацион, тем самым обогащая организм антиоксидантами и фитоэстрогенами", – добавила она.

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