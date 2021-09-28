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Кому из людей нельзя пить зеленый чай - объяснение диетолога

28 сентября 2021, 13:29

Давний лидер в группе тонизирующих напитков, зеленый чай, оказывается, не так уж полезен и крайне хорош отнюдь не для каждого или всякого человека.

Чай
Кому из людей нельзя пить зеленый чай - объяснение диетолога/ ua.depositphotos.com

Давно считается, что зеленый чай – один из лучших тонизирующих напитков. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Instagram известный диетолог Светлана Фус. Тем не менее, говорит специалист, некоторым людям зеленый чай лучше не пить.

По ее словам, зеленый чай богат антиоксидантами, витаминами группы В, минеральными солями, танином и кофеином. Напиток выполняет очищающую и бактерицидную функции.

Тем не менее в некоторых случаях зеленый чай может нанести вред здоровью, отмечает эксперт. К примеру, беременным женщинам не стоит пить много чая и делать крепкую заварку, поскольку он содержит кофеин и препятствует усвоению фолиевой кислоты. По этой же причине его не следует употреблять людям, которые страдают от глаукомы и гипертонии.

Основное вещество зеленого чая (танин) влияет на уровень железа в организме, а также негативно сказывается на усвояемости кальция и магния. В связи с этим специалист рекомендует употреблять зеленый чай не во время еды, а через час после нее. Кроме того, танин может раздражать слизистую оболочку. И, соответственно, зеленый чай не следует пить тем, кто страдает от язвы желудка либо болезней двенадцатиперстной кишки.

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Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.

viber
здоровье чай
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