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Ученые нашли новое смертельно опасное последствие гипертонии

20 ноября 2021, 04:55

Ученые совершили открытие благодаря исключению из выборки людей с нормальным давлением, принимавших антигипертензивные препараты от случая к случаю.

Давление
Ученые нашли новое смертельно опасное последствие гипертонии / УНИАН

Гипертония почти в два с половиной раза повышает риск развития у больного эпилепсии, однако лекарственное лечение высокого давления снижает риски. Об этом заявила группа ученых из Медицинской школы Бостонского университета, сообщает журнал Epilepsia.

Специалисты проанализировали итоги почти 20-летнего наблюдения за 2986 добровольцами, возраст которых в среднем составил 58 лет. За время исследования у участников зафиксировали 55 случаев эпилепсии, при этом у страдающих гипертонией эта опасная болезнь возникала в два раза чаще.

После исключения из выборки людей с нормальным давлением, принимавших антигипертензивные препараты от случая к случаю, выяснилось, что гипертония связана с повышением вероятности развития эпилепсии в 2,44 раза. По мнению ученых, прием необходимых лекарств может снизить риск возникновения этой болезни.

Согласно подсчетам Всемирной организации здравоохранения, около 50 миллионов людей страдают эпилепсией — одним из самых распространенных неврологических заболеваний в глобальных масштабах.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

viber
гипертония артериальное давление
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