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Ученые нашли новое опасное свойство пальмового масла

14 ноября 2021, 01:48

Ученые надеются, что понимание природы нового вида клеточной коммуникации позволят им в сжатые сроки создать способ для ее быстрой блокировки.

Пальмовое масло
Пальмовое масло / Reuters

Воздействие высоких концентраций одной из жирных кислот, которые входят в состав пальмового масла, способствует быстрому распространению раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Испании и США. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Биологи из Института науки и технологий в Барселоне, вместе с коллегами из других институтов и университетов Испании и США, провели эксперимент, в ходе которого они воздействовали высокими концентрациями жирных кислот пальмового масла на раковые клетки человека, а затем подсаживали их мышам. Результаты показали, что одна из таких жирных кислот — пальмитиновая кислота — способствовала развитию метастаз рака ротовой полости и кожи у мышей, хотя и не влияла на появление самой опухоли.

Раковые клетки, которые подвергались воздействию пальмитиновой кислоты в течение короткого времени, оставались высоко метастатическими даже после того, как пальмитиновая кислота была удалена из рациона.

Ученые надеются, что понимание природы этой клеточной коммуникации позволят им создать способ ее блокирования.

"Мы не концентрируемся на том, какой тип диеты подходит или не подходит пациентам с метастатическим раком. Вместо этого мы фокусируемся на новых потенциальных целях, которые мы могли бы подавить, что имело бы реальную терапевтическую пользу для пациента независимо от его диеты", ‒ говорит руководитель группы ученых, профессор Сальвадор Аснар-Бенита.

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Напомним, ранее людям с повышенным артериальным давлением и слабыми сосудами врачи посоветовали избегать подъема тяжелых гантель или гирь.

Диетолог проекта Natures Aid Дженни Логан назвала овощ, сок которого нужно пить натощак против высокого давления.

viber
здоровье организм пальмовое масло
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