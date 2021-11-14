Ученые нашли новое опасное свойство пальмового масла

Пальмовое масло / Reuters

Воздействие высоких концентраций одной из жирных кислот, которые входят в состав пальмового масла, способствует быстрому распространению раковых клеток. К такому выводу пришли ученые из Испании и США. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Биологи из Института науки и технологий в Барселоне, вместе с коллегами из других институтов и университетов Испании и США, провели эксперимент, в ходе которого они воздействовали высокими концентрациями жирных кислот пальмового масла на раковые клетки человека, а затем подсаживали их мышам. Результаты показали, что одна из таких жирных кислот — пальмитиновая кислота — способствовала развитию метастаз рака ротовой полости и кожи у мышей, хотя и не влияла на появление самой опухоли.

Раковые клетки, которые подвергались воздействию пальмитиновой кислоты в течение короткого времени, оставались высоко метастатическими даже после того, как пальмитиновая кислота была удалена из рациона.

Ученые надеются, что понимание природы этой клеточной коммуникации позволят им создать способ ее блокирования.

"Мы не концентрируемся на том, какой тип диеты подходит или не подходит пациентам с метастатическим раком. Вместо этого мы фокусируемся на новых потенциальных целях, которые мы могли бы подавить, что имело бы реальную терапевтическую пользу для пациента независимо от его диеты", ‒ говорит руководитель группы ученых, профессор Сальвадор Аснар-Бенита.

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